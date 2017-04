Impulse Theaterfestival befasst sich mit politischem Theater

Köln/Mülheim (idr). "Decide or Else" - frei übersetzt: Entscheid oder stirb - so lautet das Motto des Impulse Theater Festivals 2017. Vom 22. Juni bis zum 1. Juli stellt das Festival das politische Theater und den Einfluss von Kunst auf Gesellschaft und Politik in den Mittelpunkt. Neben dem zentralen Spielort Köln beteiligt sich auch Mülheim am diesjährigen Programm.



In der großen Halle des Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim untersucht z.B. die britische Gruppe Stan’s Cafe mit ihrer raumgreifenden, theatralen, nur aus Reiskörnern bestehenden Installation "Of All The People Of All The World", auf welchen Grundlagen unsere Entscheidungen basieren. Verknüpft ist dies mit der Silent University Ruhr. Die autonome Wissensplattform für geflüchtete Akademiker initiierte das Impulse Festival 2015.



Es ist die vierte und letzte Festival-Ausgabe unter der Ägide von Florian Malzacher. 2018 übernimmt der Kurator, Dramaturg und Theaterwissenschaftler Haiko Pfost die künstlerische Leitung.



Das Impulse Theater Festival 2017 wird veranstaltet vom NRW KULTURsekretariat in Kooperation mit der studiobühneköln, dem Ringlokschuppen Ruhr und dem FFT Düsseldorf, den Städten Köln, Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf sowie in Verbindung mit dem Schauspiel Köln.



Infos unter www.festivalimpulse.de



