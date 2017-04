Flora und Fauna um Haus Ripshorst mit dem RVR erkunden

Oberhausen (idr). Auf den Spuren der "Jäger der Nacht" begeben sich Naturliebhaber am Samstag, 6. Mai, rund um das Informationszentrum Emscher Landschaftspark Haus Ripshorst in Oberhausen. Bei einer Fledermausführung auf der Route der Industrienatur gehen sie mit Batdetektor, Suchscheinwerfer und Nachtsichtgerät auf die Pirsch. Die Teilnehmer sollten zudem eine Taschenlampe mitbringen. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz am RVR-Informationszentrum Emscher Landschaftspark.



Wenn die Wiesen rund um das Informationszentrum Emscher Landschaftspark Haus Ripshorst blühen, gibt es hier viel zu sehen und zu erleben. Der Regionalverband Ruhr (RVR) lädt am Sonntag, 7. Mai, Familien mit Kindern zu einem zweieinhalbstündigen Spaziergang im Emscher Landschaftspark ein. Zusammen mit Daniela Scharf lernen die Teilnehmer Flora und Fauna kennen.



Los geht es um 11 Uhr am Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, in Oberhausen. Die Teilnahme am Spaziergang ist kostenlos.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



