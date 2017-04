"Kräuter-Zauber" - Frühling auf der Halde Kissinger Höhe

Hamm (idr). Unter dem Motto "Kräuter-Zauber" findet am Freitag, 5. Mai, eine zweistündige Kräuterwanderung auf der Halde Kissinger Höhe in Hamm statt. Der Arzt Dr. Carsten Grüneberg und die Landart-Künstlerin Renate Wörmann begleiten die Teilnehmer in die faszinierende Haldennatur. Vertiefende Erkenntnisse zu Flora und Fauna in dieser Jahreszeit werden ebenso vermittelt wie eine Anleitung zu spielerischen Gestaltungen mit vorhandenen Naturmaterialien. Auch der Geschmacksinn wird beim Kochen mit den Kräutern auf "Cottmanns Hütte" nicht zu kurz kommen.



Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Parkplatz Kommunalfriedhof, Zechenweg, in Hamm-Herringen. Eine Anmeldung ist bis zum 3. Mai unter 02381/371720 oder renate@woermann-herringen.de erforderlich. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro, hinzu kommt eine Kostenumlage von fünf Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: Renate Wörmann, Telefon: 02381/371720, E-Mail: renate@woermann-herringen.de

Zurück zur Übersicht