Herten/Recklinghausen (idr). Zu einer Vollmondwanderung über die Halde Hoheward an der Stadtgrenze Herten/Recklinghausen lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Mittwoch, 10. Mai, 19 bis 21.30 Uhr, ein. Die Teilnehmer der Exkursion erleben die nächtliche Natur mit allen Sinnen. Ein Leuchtstab sorgt dabei nicht nur für die nötige Orientierung, sondern macht die Wanderung zu einem Erlebnis. Die Teilnehmer treffen sich am Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14 in Herten (fürs Navi: Ewaldstraße 261). Eine Anmeldung ist bis zum 4. Mai unter 02366/18116-23 erforderlich. Die Kosten betragen elf Euro pro Person inklusive Leuchtstab.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: Besucherzentrum Hoheward, Telefon: 02366/18116-23, E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de

