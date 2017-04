Ehren-Tegtmeier für Fritz Eckenga und Henning Venske

Herne (idr). Die Ehrenpreisträger im Wettberb "Tegtmeiers Erben 2017" stehen fest: Den Tegtmeier-Ehrenpreis erhält 2017 der Dortmunder Kabarettist Fritz Eckenga. Der "Jürgen von Manger-Preis für ein Lebenswerk" geht an den Schriftsteller, Journalisten, Autor, Schauspieler, Regisseur und Kabarettisten Henning Venske. Eckenga zähle "seit vielen Jahren zu den beliebtesten Lese-Satirikern des deutschsprachigen Kabaretts", so die Stadt Herne in der Begründung. Henning Venske gehört zu den bedeutendsten Protagonisten der politischen Satire in Deutschland.



Die 7,5 Kilogramm schweren Tegtmeier-Bronzekappen werden am Samstag, 25. November, im Rahmen des Wettbewerb-Finales im Herner Kulturzentrum verliehen.



Zu den bisherigen Ehrenpreisträgern zählen u.a. Helge Schneider‚ die Missfits, Piet Klocke, Hape Kerkeling und Olli Dittrich. Den "Jürgen von Manger-Ehrenpreis für ein Lebenswerk", bisher nur unregelmäßig vergeben, erhielten bereits Tana Schanzara, Hanns Dieter Hüsch, Gerhart Polt, Jochen Busse, Dieter Hallervorden und Jürgen von der Lippe.



Infos unter www.flottmann-hallen.de



