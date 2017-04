ADAC-Umfrage zeigt Top-Werte für die Erreichbarkeit der Stadien in Gelsenkirchen und Dortmund

München/Metropole Ruhr (idr). In Punkto Erreichbarkeit gehören die Veltins-Arena in Gelsenkirchen und der Signal Iduna Park in Dortmund zur Spitzengruppe der deutschen Stadien. Bei einer Umfrage des ADAC zeigten sich 58 Prozent (Gelsenkirchen) bzw. 57 Prozent (Dortmund) der befragten Fans zufrieden mit den Gegebenheiten für die An- und Abreise. Noch zufriedener sind die Fußball-Fans nur mit der Allianz Arena München: Fast 62 Prozent der befragten Besucher gaben Schulnoten zwischen eins und zwei für An- und Abreise mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, für Parkmöglichkeiten, Haltestellen und Fußwege.



Die Zufriedenheit der insgesamt 3.050 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren wurde im Rahmen einer Online-Befragung ermittelt.



