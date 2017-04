Dortmunder MO Kunstpreis geht an den Kölner Künstler Bastian Hoffmann

Dortmund (idr). Zum vierten Mal vergeben die Freunde des Museums Ostwall e.V. ihren mit 10.000 Euro dotierten MO Kunstpreis "Follow me Dada und Fluxus". In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Bastian Hoffmann aus Köln. Der Preisträger folgt Geoffrey Hendricks aus New York, Ben Patterson aus Wiesbaden und Albert Mayr aus Wien.



Das Geld fließt in den Ankauf einer Serie von sechs Videos des Künstlers. Die Auszeichnung wird am 12. November im Rahmen einer Matinee im Museum Ostwall im Dortmunder U überreicht. Gleichzeitig eröffnet die dazugehörige Ausstellung im MO-Schaufenster.



Der in Frankfurt a.M. geborene Bastian Hoffmann erarbeitet durchchoreografierte, künstlerische Video-Tutorials in stetig wachsender Serie. Er führt dem Betrachter dabei den bei Youtube verbreiteten Hang zur Selbstdarstellung und Anleitung anderer vor Augen. Seine Arbeit "permanent puddle" zeigt z.B. die praktische Anleitung zum Bau einer ganzjährig bestehenden Pfütze.



