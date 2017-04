Schlosstheater Moers ist Gastgeber für Westwind 2017

Moers (idr). Das Schlosstheater Moers ist in diesem Jahr Gastgeber des "Westwind"-Theaterfestivals für junges Publikum. Vom 17. bis zum 23. Juni treten zehn ausgewählte Inszenierungen von Kinder- und Jugendtheatern in NRW auf Moerser Bühnen an. Im Mittelpunkt des Programms stehen Stücke zu gesellschaftlich erelevanten Themen wie sozialer Ungleichheit, Kinderarmut oder Migration. Mit dabei sind z.B. das Helios Thetaer Hamm, das Theater Kohlenpott aus Herne, das Theater an der Ruhr aus Mülheim und das Prinzregent Theater Bochum. Ergänzt wird das Programm durch internationale Gastspiele und Inszenierungen des Schlosstheaters.



Eine Jury wählt die besten Inszenierungen aus. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Eine Jugendjury vergibt zudem den Publikumspreis.



"Westwind" gilt bundesweit als eines der renommiertesten Theaterfestivals. Es wird jedes Jahr von einem anderen NRW-Theater ausgerichtet, 2016 waren dies das Theater Kohlenpott in Herne und das Consol Theater Gelsenkirchen.



Infos: www.westwind-festival.de



Pressekontakt: Schlosstheater Moers, Annika Stadler, Telefon: 02841/8834121, E-Mail: annika.stadler@schlosstheater-moers.de

