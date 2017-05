Führung durch die Ausstellung Neue Horizonte – Auf den Spuren der Zeit

Herten (idr). Was hat Astronomie mit Steinkohle zu tun? Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Sonnenuhr und den beiden Bögen auf der Halde Hoheward? Um Fragen wie diese geht es in der Ausstellung "Neue Horizonte – Auf den Spuren der Zeit", präsentiert vom RVR-Besucherzentrum Hoheward in der Lohn- und Lichthalle der Zeche Ewald. Eine öffentliche Führung am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 15 Uhr, lädt zu einer interaktiven Entdeckungsreise ein.



Die Führung kostet drei Euro pro Person plus vier Euro Eintritt für Erwachsene bzw. 2,50 Euro ermäßigt.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: Besucherzentrum Hoheward, Telefon: 02366/18116-23, E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de

