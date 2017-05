Schauspiel Essen zeigt Uraufführung von "Pussy Riots"

Essen (idr). Der legendäre Auftritt der Punk-Feministinnen von "Pussy Riots" in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau wiederholt sich in Essen: Das dortige Schauspiel bietet die Bühne für das Stück "Pussy Riots – Aufstand in drei Akkorden". Das Stück feiert am 15. Juni Uraufführung in Essen. Die Premiere ist bereits ausverkauft.



Für ihren Auftritt in der Moskauer Kirche im Jahr 2012 waren Nadeschda Tolokonnikowa und zwei ihrer Mitstreiterinnen in Russland zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt worden.



