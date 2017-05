Sommerakademie im RVR-NaturForum Bislicher Insel

Xanten (idr). Die Auenlandschaft der Bislicher Insel ist immer wieder Inspirationsquelle für künstlerisch Schaffende. In den kommenden Monaten veranstaltet das Besucherzentrum Bislicher Insel des Regionalverbandes Ruhr (RVR) zum zweiten Mal eine Kunst-Sommerakademie. Fünf Dozenten bieten im Juli und September ein abwechslungsreiches Programm für Anfänger und Fortgeschrittene ab 15 Jahren an.



Los geht es mit dem Kurs "Perspektive für den Hausgebrauch" am 8. Juli, 13 bis 16 Uhr, den die Künstlerin Gabriele Sowa aus Dinslaken leitet. Er kostet 58 Euro inklusive Skript. Auch die Kurse "Mein Skizzenbuch" am 9. Juli und "Monotypie" am 16. Juli (jeweils 10.30 bis 12.45 und 13.45 bis 16 Uhr, 72 Euro) werden von ihr durchgeführt.



In den folgenden Wochen stehen vier weitere Kurse auf dem Programm: "Intuitive chinesische Kalligrafie und Bambusmalerei" mit Kalligrafiemeister Cheng Chin-Fa aus Köln am 22. und 23. Juli, "Siegelschneiden" mit Armin Schmidt (23. Juli), "Modellieren mit Ton - Kopf und Gesicht" (29. und 30. Juli) mit Ulrike Strobel sowie "Menschen zeichnen" unter Leitung von Martin Lersch (16. September).



Anmeldeschluss für die ersten sechs Kurse ist der 23. Juni, für Kurs sieben der 1. September.



Weitere Informationen gibt es unter www.graphos-Kunstturnen. Anmeldungen werden telefonisch unter 02064/40804 sowie unter graphos-kunstkurse@t-online.de entgegengenommen.



