Noch freie Plätze für Fortbildung zur Naturerziehung mit Hilfe der Spielekette

Bottrop (idr). Noch einige freie Plätze gibt es für die nächste Fortbildung an der Umweltpädagogischen Station Heidhof des Regionalverbandes Ruhr (RVR) in Bottrop. Am 31. Mai, 11 bis 15 Uhr, lernen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Heilerziehungspflegehelferinnen sowie Lehrer im Sekundarbereich, wie Kinder spielerisch für Umweltthemen begeistert und Naturerlebnisse ganzheitlich erfahrbar gemacht werden.



Die Teilnehmer führen eine in ein Märchen eingebettete Spielekette exemplarisch durch. Ausgehend von den unterschiedlichen Naturräumen im Umfeld der Station erproben sie praktische Methoden des entdeckenden Lernens. Ziel der Veranstaltung ist es, vielfältige Anregungen für die kreative Naturbegegnung mit allen Sinnen zu geben.



Anmeldung nimmt das Team der Umweltpädagogischen Station Heidhof telefonisch unter 02045/405614 oder per Mail (umweltbildungheidhof@rvr-online.de) entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Eine Übersicht aller Fortbildungsangebote finden Sie im Internet unter www.umweltstationheidhof.rvr.ruhr.



Pressekontakt: RVR, Umweltpädagogische Station Heidhof, Telefon: 02045/4056-14, E-Mail: umweltbildungheidhof@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht