Einladung zur Pressekonferenz: Veranstalter stellen Programm der ExtraSchicht vor

Essen (idr). Die ExtraSchicht ist das kompakteste und vielfältigste Industriekultur-Fest der Welt - mit Shows, Performances, Konzerten, Führungen und Mitmach-Aktionen an ausgewählten industriekulturellen Orten der Region. Was in der Nacht des 24. Juni in der gesamten Metropole Ruhr geboten wird, verraten die Veranstalter bei der Programm-Pressekonferenz am Dienstag, 9. Mai, 11.30 Uhr, auf dem Welterbe Zollverein, Rundeindicker 1, Gelsenkirchener Straße 181, in Essen (Zugang über Rolltreppe vom Ruhr Museum).



Gesprächspartner sind Josef Hovenjürgen, Vorsitzender der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR), RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel, Axel Biermann Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH (RTG), José-Luis Castrillo, Vorstand des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr, sowie Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft.



Pressekontakt: Ruhr Tourismus GmbH, Sarah Thönneßen, Telefon: 0208/89959111, E-Mail: s.thoennessen@ruhr-tourismus.de

