Ruhr Games-Schulduelle bringen den Sportsgeist der Spiele nach Kamen, Lünen und Unna

Kreis Unna (idr). "Schule gegen Schule!" heißt es im Mai im Kreis Unna. Im Vorfeld der Ruhr Games messen Schüler der 8., 9. und 10. Jahrgangsstufen aus der gesamten Metropole Ruhr ihre Kräfte und ihr Wissen beim Ruhr Games-Schulduell. Auf dem Programm stehen Wettkämpfe in den Sportarten Street Soccer, Street Handball und Street Basketball sowie ein Quiz mit Denksportaufgaben und Wissensfragen.



Angefeuert werden die Duellanten vom BVB-Maskottchen Emma, dem Vater der deutschen Skateboard-Szene Titus Dittmann und Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann. Außerdem tritt an allen drei Schulen Youtube-Star Kayef auf. Zu gewinnen gibt es für die Jahrgänge VIP-Tickets für die Ruhr Games Auftaktveranstaltung mit den Sportfreunden Stiller am 15. Juni in Dortmund sowie Eintrittskarten für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund.



Das erste Duell startet am 9. Mai in Kamen (Gesamtschule Kamen/Fridtjof-Nansen-Realschule, Gutenbergsstraße 2, 59174 Kamen). Es folgen Veranstaltungen in Lünen am 17. Mai (Realschule/Gymnasium Altlünen, Rudolph-Nagell-Straße 21, 44534 Lünen) und in Unna am 24. Mai (Schulzentrum Nord, Palaiseaustraße 2, 59425 Unna). An allen drei Tagen öffnen sich die Schultore um 12 Uhr für die Öffentlichkeit, wenn die Schulduelle in ihre zweite Runde gehen.



Die nächsten Ruhr Games finden statt vom 15. bis 18. Juni in Hagen, Hamm und Dortmund. Das europäische Jugendevent mit klarem regionalen Bezug bietet eine Mischung aus Sport, Konzerten, Mitmachaktionen und Workshops. Die Ruhr Games sind ein gemeinsames Projekt von NRW-Sportministerium und Regionalverband Ruhr (RVR) in strategischer Partnerschaft mit dem Landessportbund.



Weitere Infos: www.ruhrgames.de/schulduell



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Gern können Sie die Schulduelle vor Ort begleiten. Bitte melden Sie sich dazu unter pressestelle@rvr-online.de im Vorfeld an.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de; Cardiac Communication Ltd., Mirko Gläser, Telefon: 0251/52000204, E-Mail: mirko@cc-ltd.net

Zurück zur Übersicht