Vollmondwanderungen im Gleispark Frintrop und auf Zollverein

Essen/Oberhausen (idr). "Mit allen Sinnen durch die Nacht" geht es am Mittwoch, 10. Mai, zur Vollmondwanderung. Gleich zwei geführte Wanderungen bietet der Regionalverband Ruhr (RVR) in Essen bzw. an der Stadtgrenze zu Oberhausen an.



Auf der Route der Industrienatur können Interessierte das Welterbe Zollverein Essen bei Nacht erkunden. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr die Rolltreppe des Besucherzentrums Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181.



Raschelt da vielleicht eine Maus, flattert dort ein Glühwürmchen oder kriecht hier eine Kröte? Auch im Gleispark Frintrop gibt es einiges zu entdecken. Die Teilnehmer treffen sich für die zweistündige Veranstaltung um 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des RVR-Informationszentrum Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, in Oberhausen. Erwachsene zahlen jeweils fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



