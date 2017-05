Expedition für Kinder: Was krabbelt denn da?

Dorsten (idr). Unter dem Motto "Was krabbelt denn da?" findet am Donnerstag, 11. Mai, eine Expedition für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren statt, zu der der Regionalverband Ruhr (RVR) nach Dorsten an seinen Hof Punsmann einlädt. In Begleitung eines Erwachsenen und zusammen mit Manuela Ortenstein erforschen die Kinder die Welt der Insekten und anderer Krabbeltiere. Eine Anmeldung ist unter 0162/2466654 oder ortenstein@rvr-online.de erforderlich. Treffpunkt der zweistündigen Expedition ist um 16 Uhr der RVR-Hof Punsmann, Im Höltken 9, in Dorsten. Pro Kind kostet die Teilnahme drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Manuela Ortenstein, mobil: 0162/2466654, E-Mail: ortenstein@rvr-online.de

