Halden-Hügel-Hopping startet in die dritte Saison

Recklinghausen/Herten (idr). Die Berge rufen - genauer: die Halden und Hügel des nördlichen Ruhrgebiets. Die stehen nämlich im Mittelpunkt des Wanderangebots "Halden-Hügel-Hopping". Im Mai starten der Kreis Recklinghausen und das Besucherzentrum Hoheward des Regionalverbandes Ruhr in die dritte Saison des "Hoppings".



Am 14. Mai ist "Anwandern" angesagt: Der Kreis Recklinghausen als Projektträger und das RVR-Besucherzentrum Hoheward als Info- und Vermittlungsstelle laden zur Tour zum Thema "Neue Energie" im Landschaftspark Hoheward. Auf rund zehn Kilometern Strecke und 190 Höhenmetern geht es in vier Stunden vom Areal der Zeche Ewald in den Emscherbruch, zum Gipfel der Halde Hoppenbruch und vorbei am Wasserstoff-Kompetenzzentrum am Fuße der Halde Hoheward.



Die Tour beginnt um 10.15 Uhr am RVR-Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herten. Als Eröffnungsangebot zahlen Teilnehmer zehn Euro pro Person, statt der regulären 15 Euro.



Eine Anmeldung ist bis zum 9. Mai erforderlich unter Telefon: 02366/181160 oder per E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de.



Halden-Hügel-Hopping bietet auf einem Dutzend Thementouren zusammen 185 Kilometer Strecke, 2.500 Höhenmeter, Anstiege über 20 Halden und Hügel sowie Inhalte an 150 virtuellen Erzählstationen zwischen Oer-Erkenschwick, Bottrop und Castrop-Rauxel. Die Touren bieten Wissenswertes zu Bergbau und Wandel der Region.



Das RVR-Besucherzentrum Hoheward ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Zusammenarbeit mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Weitere Projekt-Infos unter www.halden-huegel-hopping.de und www.landschaftspark-hoheward.de



