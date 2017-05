Zahl der Scheidungen im Ruhrgebiet sinkt

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Die Zahl der Scheidungen in der Metropole Ruhr ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. 2016 wurden in den Städten und Kreisen des Ruhrgebiets insgesamt 10.880 Ehen geschieden. Im Vorjahr waren es 11.032. Im Jahr 2006 endeten 13.420 Ehen vor dem Scheidungsrichter. Das geht aus einer Statistik des Landesamtes IT.NRW hervor.



Landesweit gingen 2016 insgesamt 37.650 Ehen auseinander, das waren 1,7 Prozent weniger als im Jahr 2015. Laut IT.NRW war das die niedrigste Scheidungszahl seit 1992 (damals: 35 727 Scheidungen).



Infos unter www.it.nrw.de



Pressekontakt: IT.NRW, Pressestelle, Telefon: 0211/9449-2521, E-Mail: pressestelle@it.nrw.de

