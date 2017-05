Wildkräuter im Naturschutzgebiet Beversee

Bergkamen (idr). Zu einer Wildkräuter-Exkursion auf der Route der Industrienatur im Naturschutzgebiet Beversee lädt am Sonntag, 14. Mai, der Regionalverband Ruhr (RVR) nach Bergkamen ein. Viele heimische und so manche gebietsfremde Wildkräuter haben hier ihre Heimat gefunden. Warum sie sich hier so wohl fühlen, welche Heilkräfte sie besitzen und welche Pflanzenteile man verwenden kann, erfahren die Teilnehmer bei der zweistündigen Wanderung. An wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sollte gedacht werden.



Treffpunkt ist um 15 Uhr der Parkplatz des Naturschutzgebietes Beversee, Werner Straße 293, in Bergkamen. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

