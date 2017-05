Kreis Unna beteiligt sich an Projekt für Frauen in Übergriffssituationen

Kreis Unna (idr). Der Kreis Unna setzt auf Luisa. Das Projekt soll Frauen in Bedrängnis Anlaufstellen und schnelle Hilfe an öffentlichen Orten bieten. Initiiert wurde Luisa vom Frauen-Notruf Münster e.V.. Neben dem Kreis Unna beteiligen sich in der Metropole Ruhr bisher auch Schwelm und Essen.



Herzstück des Projekts ist ein Code, mit dem sich betroffenen Frauen in kooperierenden Bars, Kneipen oder Diskos hilfesuchend an das Personal wenden können. "Fühlt sich eine Frau belästigt, kann sie sich mit der Frage "Ist Luisa hier?" an das Personal wenden. Dort wird sie ohne weitere Nachfrage Unterstützung erhalten.



Die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises werben derzeit bei Gastronomiebetrieben, in Kneipen, Bars und Diskotheken für die Unterstützung des Projektes. Vier Anlaufstellen sind bereits gelistet.



Infos unter luisa-ist-hier.de



