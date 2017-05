Starlight Express sucht Nachwuchs-Journalisten für "Kids only"-Show

Bochum (idr). "Kids only!", heißt es erstmals beim Starlight Express. Am Dienstag, 25. Juli, ist das Musicaltheater in Bochum ausschließlich dem Nachwuchs vorbehalten - ganz ohne störende Erwachsene. Die Show wird eigens für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren gespielt. Und auch die Pressekonferenz vor der Show ist Jung-Journalisten unter 15 Jahren vorbehalten.



Zudem sucht der Starlight Express Backstage-Reporter, die für ihre Schülerzeitung, ihren YouTube-Kanal oder Blog über die Welt hinter dem Erfolgsmusical berichten möchten. Sie haben die Möglichkeit, Tontechnikern, Maskenbildnern und anderen Akteuren über die Schulter zu schauen und Darsteller und Mitarbeiter zu interviewen.



Interessierte Nachwuchs-Journalisten zwischen acht und 14 Jahren schicken eine kurze Bewerbung mit ihrer aktuellen Schülerzeitung an: Pressestelle Starlight Express, Stadionring 24, 44791 Bochum, oder einen Link zur Online-Ausgabe an presse@starlight-express.de. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 16. Juni.



Infos unter www.starlight-express.de



