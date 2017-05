Presseeinladung: RVR und Land NRW verlängern Verträge zu Route der Industriekultur und Emscher Landschaftspark

Essen/Metropole Ruhr (idr). Das Land NRW und der Regionalverband Ruhr (RVR) werden die vor zehn Jahren erstmals geschlossenen Verträge zu Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung der Route Industriekultur und des Emscher Landschaftsparks für weitere zehn Jahre verlängern. Am morgigen Dienstag, 9. Mai, werden auf dem Welterbe Zollverein in Essen die Unterschriften unter die Papiere gesetzt. Zur offiziellen Unterzeichnung im Portal der Industriekultur werden NRW-Städtebauminister Michael Groschek, NRW-Umweltminister Johannes Remmel und RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel erwartet.



Die Ankerpunkte der Industriekultur wie das Welterbe Zollverein in Essen, der Landschaftspark Nord in Duisburg, die Kokerei Hansa in Dortmund, der Nordsternpark in Duisburg, die Halden Hoheward und Schurenbach oder die Jahrhunderthalle mit dem Westpark in Bochum locken jährlich hunderttausende Touristen. Das Land NRW und der Regionalverband Ruhr (RVR) haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, die Träger dieser Standorte bei der Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung zu unterstützen. Die Grundlage dafür bildet der Vertrag über den Emscher Landschaftspark und die Großstandorte der Route Industriekultur, der von den Partnern überarbeitet worden ist und für weitere zehn Jahre verlängert wird.



Die feierliche Unterzeichnung findet am Dienstag, 9. Mai, 10.30 Uhr auf dem Welterbe Zollverein in Essen statt.



Weitere Info für Ihre Planung: Direkt im Anschluss stellt die Ruhr Tourismus GmbH am selben Ort das Programm zur Extraschicht 2017 vor.



