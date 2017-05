Wildkräuter-Exkursion im Emscherbruch

Gelsenkirchen (idr). Unter dem Motto "Frühlingswildkräuter im Emscherbruch" lädt am Sonntag, 14. Mai, der Regionalverband Ruhr (RVR) zu einem Spaziergang mit Imbiss in den Emscherbruch ein. Zusammen entdecken die Teilnehmer mit Werner Gahlen wilde Kräuter. Der Kräuterpädagoge wird dabei Wissenswertes über Brennnessel, Löwenzahn und Co berichten. Im Anschluss können sich die Pflanzenliebhaber bei einem Wildkräuter-Imbiss stärken. Mitzubringen sind Papier und Bleistift.



Treffpunkt der vierstündigen Exkursion ist um 10 Uhr der RVR-Forststützpunkt Emscherbruch, Holzbachstr. 2, in Gelsenkirchen. Eine Anmeldung ist unter 02045/7363 oder krautundhonig@gmx.de erforderlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene sechs und für Kinder vier Euro. Hinzu kommt eine Kostenumlage von maximal neun Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Werner Gahlen, Telefon: 02045/7363, E-Mail: krautundhonig@gmx.de

Zurück zur Übersicht