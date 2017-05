Bundesweites Unterstützungsprogramm für Handels- und Logistik-Startups startet in Mülheim

Mülheim an der Ruhr (idr). Starbuzz heißt ein neues unabhängiges Unterstützungsprogramm für Startups im digitalen Handel und in der Logistik, das jetzt in Mülheim gestartet ist. Noch bis 30. Juni können sich Gründer aus dem In- und Ausland mit entsprechenden Geschäftsideen bewerben.



Der sogenannte Accelerator bietet Startups intensive Beratungen durch Mentoren aus Handels-, Logistik- und Industrieunternehmen sowie IT-, Marketing-, Geschäftsentwicklungs-, Rechtsberatungs- und Finanzfirmen. Außerdem erhalten sie bei Bedarf Zugänge zu Beteiligungskapital und Unterstützung beim Aufbau von Kundenbeziehungen. Die Teilnehmer sind nicht unmittelbar an einen Geldgeber aus der Wirtschaft gekoppelt, sondern suchen ihn sich im Laufe des Programms.



Starbuzz wird von der Mülheim & Business GmbH koordiniert und von großen Unternehmen wie Tengelmann, MetroGroup und DHL sowie von der Hochschule Ruhr West und weiteren Partnern unterstützt.



Infos und Anmeldung: www.starbuzz.ruhr



