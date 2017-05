Früher Englischunterricht ist weniger effektiv als erhofft

Bochum (idr). Dass möglichst früher Englischunterricht die Fremdsprachenkenntnisse steigert, scheint sich als Mythos zu erweisen. Tatsächlich sind Kinder, die in der ersten Klasse mit dem Englischunterricht beginnen, sieben Jahre später schlechter in diesem Fach als Altersgenossen, die erst in der dritten Klasse in die Fremdsprache einsteigen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler von der Ruhr-Universität Bochum. Die Forscher werteten Daten aus einer NRW-Längsschnittstudie aus, die zwischen 2010 und 2014 durchgeführt wurde.



Analysiert wurden die Daten von 5.130 Schülern von 31 Gymnasien. Die Wissenschaftler verglichen zwei Schülerkohorten, von denen eine in Klasse eins, die andere in Klasse drei mit dem Englischunterricht begonnen hatte. Jeweils in den Klassen fünf und sieben erfassten sie das englische Lese- und Hörverständnis der Kinder. In der fünften Klasse schnitten diejenigen Kinder besser ab, die früh mit dem Englischunterricht in der Grundschule begonnen hatten. Das änderte sich in der siebten Klasse. Nun waren die Leistungen derjenigen besser, die erst in der dritten Klasse in die Fremdsprache eingestiegen waren.



Die Studie bestätigt Ergebnisse aus anderen Ländern, die zeigen, dass der Frühbeginn mit ein bis zwei Stunden Englischunterricht pro Woche bei Grundschülern auf längere Sicht nur wenig zur Sprachkompetenz beiträgt.



