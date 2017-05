Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt umfangreiche Shaw-Retrospektive

Oberhausen (idr). Mit der Ausstellung "Finding the Unexpected. Sam Shaw. 60 Jahre Fotografie" widmet sich die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen einem der wichtigen amerikanischen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Die umfangreiche Präsentation beleuchtet vom 21. Mai bis 17. September das vielseitige Werk des in New York geborenen Fotografen, der u.a. Marilyn Monroe mit ihrem hochfliegenden Plisseerock aus "Das verflixte 7. Jahr" ablichtete. Die Retrospektive, die in Zusammenarbeit mit den Shaw Family Archives, New York, entstand, zeigt rund 230 Schwarz-Weiß-Fotografien. Neben den Klassikern sind thematische Schwerpunkte aus seinem 60-jährigen Schaffen herausgearbeitet zu Bereichen wie Sport, Porträt, Verbrechen oder Film.



Bekanntheit erlangte Shaw mit der Reportage "How America Lives", die den amerikanischen Alltag der 1940er Jahre zeigt, fernab vom Glanz und Glamour seiner späteren Hollywoodaufnahmen. Die Porträts von Stars, Künstlern und Intellektuellen dieser Zeit füllten die Titelseiten von Magazinen bestimmen bis heute das allgemeine Bildgedächtnis.



Infos: www.ludwiggalerie.de



