Konzert- und Partyspaß bei "1Live Eine Nacht in Essen"

Essen (idr). Die Veranstaltungsreihe "1Live Eine Nacht in …" kommt am 9. Juni nach Essen. Neben Comedy, Lesungen und Partys gehören exklusive Radiokonzerte in kleinen Sälen zu den Highlights. Den ersten Top Act des Abends hat der Radiosender heute bekannt gegeben: Das HipHop-Duo 257ers gibt in Essen ein Heimspiel. Die Musiker, die 2016 bei der 1Live Krone als "Beste Band" gekürt wurden, spielen in der Weststadthalle. Weitere Künstler werden in den nächsten Tagen genannt.



Infos: www.1live.de



Pressekontakt: Radar Musik & Unterhaltungs GmbH, Bernadette Ahmann, Telefon: 0234/32487-28, E-Mail: b.ahmann@radar-net.de

