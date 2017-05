ExtraSchicht bietet am 24. Juni buntes Treiben vor industrieller Kulisse

Essen/Metropole Ruhr (idr). Von Science-Slam bis Bier-Brauen, von explodierenden Gurken bis Lachyoga, von literarischer Lesung bis Wildwest-Romantik - die nächste ExtraSchicht am 24. Juni treibt's wieder bunt. Zum 17. Mal präsentiert das Ruhrgebiet dann an 46 industriekulturellen Spielorten in 21 Städten sein geballtes kreatives Potenzial. Zwischen 18 und 2 Uhr erwarten die Besucher Akrobatik, Feuer- und Lasershows, Musik, Führungen und Mitmach-Aktionen.



Mehr als 2.000 Künstler sorgen für gute Unterhaltung, darunter "Supertalent" Liz Schneider, Frank Goosen und Sönke Wortmann mit ihrer Lesung zum Film "Sommerfest", Musiker Tommy Finke, die Fritz Brause Band und die "Komm'Mit Mann!s" sowie Spaßmacher wie Markus Krebs, Helmut Sanftenschneider und das Improtheater Emscherblut. Mit im Boot sind außerdem u.a. das Klavier-Festival Ruhr, das blicke Filmfestival, WortLautRuhr und die Folkwang Universität der Künste.



Viele spannende Führungen gewähren Blicke hinter die Kulissen von Werksgeländen und Hochöfen. Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich z.B. vom Hochofen abseilen oder eine Fahrt mit der Draisine unternehmen. Laserinstallationen, Gebäudeilluminationen und zahlreiche Höhenfeuerwerke setzen strahlende Höhepunkte.



150 Shuttlebusse sorgen für den reibungslosen Transport der Besucher zwischen den Spielorten.



Veranstalter der ExtraSchicht ist die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) mit Unterstützung der Projektpartner Regionalverband Ruhr (RVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und Emschergenossenschaft.



www.extraschicht.de



