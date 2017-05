StadtLesen mit Schmökerspaß unter freiem Himmel in der Gelsenkirchener Innenstadt

Gelsenkirchen (idr). Mehr als 3.000 Bücher bringt das Leseprojekt StadtLesen vom 18. bis 21. Mai in die Gelsenkirchener City. Dann verwandelt sich der Heinrich-König-Platz in ein großes Open Air-Lesezimmer mit Sitzsäcken, Hängematten und Stühlen, das Passanten zum Schmökern, Lauschen und Austauschen einlädt.



Am Donnerstag liest zur Eröffnung Schauspieler Peter Lohmeyer aus Friedrich Christian Delius‘ autobiografischer Erzählung "Am Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde". Am Sonntag ist Familientag. Dann können kleine und große Leseratten gemeinsam in die Welt der Literatur eintauchen.



Gelsenkirchen ist eine von 25 Städten in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz, durch die das Projekt StadtLesen in diesem Sommer tourt. Initiator ist Sebastian Mettler mit seinem Team von der Salzburger Innovationswerkstatt.



