Einladung zum Pressetermin: RVR-Bildungsforum richtet Fokus auf den Übergang von der Kita in die Schule

Dortmund (idr). Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist ein einschneidendes Ereignis im Leben eines Kindes und seiner Familie - und er hat somit weit reichende Konsequenzen für den weiteren Bildungsweg. "Von der Kita in die Schule - Übergang erfolgreich gestalten", lautet daher das Thema des nächsten Bildungsforums Ruhr des Regionalverbandes Ruhr (RVR) am 16. Mai in Dortmund. 200 Bildungsakteure diskutieren über Wege, wie Erzieher und Lehrer gemeinsam mit den Eltern den Wechsel fließend gestalten können.



Der Themenschwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Sprachbildung. Prof. Dr. Timm Albers von der Universität Paderborn referiert über "Armutsbewusste Sprachbildung". Auf die Haltung zu Sprachbildung geht die Linguistin und Sprachheilpädagogin Christa Kieferle vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München ein. Bei den Workshops am Nachmittag werden Beispiele guter Praxis vorgestellt.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Zur Berichterstattung über die Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Mai, ab 10 Uhr im Mercure Hotel Kongresszentrum Dortmund, Rheinlanddamm 200, Dortmund, statt. Bitte geben Sie unter pressestelle@rvr-online.de Nachricht, ob Sie teilnehmen. Weitere Infos zum Programm finden Sie unter www.bildungsforum.ruhr.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht