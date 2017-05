Ehrenamtliche sollen Kirchengemeinden im Bistum Essen leiten

Essen/Oberhausen (idr). Wie können Kirchengemeinden in Zeiten knapper Kassen und fehlenden Pfarrer-Nachwuchses organisiert werden? Um die Frage zu beantworten, erprobt das Bistum Essen neue Strukturen. In zwei katholischen Pfarreien in Essen und Oberhausen sollen ehrenamtliche Teams die Gemeinden leiten können. Bei der Vorbereitung auf die neuen Aufgaben werden sie ein- bis eineinhalb Jahre von Fachleuten begleitet. Die Leitungsaufgaben in einer Gemeinde übernehmen gewöhnlich Priester oder Gemeindereferentinnen.



Infos: www.bistum-essen.de



Pressekontakt: Bistum Essen, Bischöfliches Generalvikariat, Thomas Rünker, Telefon: 0201/2204-465, E-Mail: Thomas.Ruenker@bistum-essen.de

