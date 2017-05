Dortmunder U zeigt einzigartige Pink-Floyd-Ausstellung

Dortmund (idr). Die weltweit erste Pink-Floyd-Ausstellung kommt 2018 ins Ruhrgebiet. Nach der Premiere in London, die am kommenden Samstag eröffnet, wandert die Schau nach Rom und im Frühjahr 2018 ins Dortmunder U. Unter dem Titel "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" (deutsch: Die Pink Floyd Ausstellung: Ihre sterblichen Überreste) zeigt die Schau einen exklusiven Einblick in den Kosmos der Band mit Informationen rund um Musik und Instrumente, Entwicklung der Kult-Band und visuelle Gestaltung der Alben, Touren und Auftritte. Konzipiert ist die Ausstellung als multimediale Hör- und Seh-Reise.



Dortmund ist die einzige Stadt im deutschsprachigen Raum sowie den Benelux-Staaten, in der die Ausstellung gezeigt wird.



Infos unter www.vam.ac.uk und www.dortmunder-u.de



Pressekontakt: Stadt Dortmund, Katrin Pinetzki Telefon: 0231/50-24356, E-Mail: E-Mail: kpinetzki@stadtdo.de

Zurück zur Übersicht