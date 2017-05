Naturerlebnisse rund um Haus Ripshorst und auf der Brache Vondern in Oberhausen

Oberhausen (idr). Rund um Haus Ripshorst in Oberhausen in der nächsten Woche einiges los. So lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Samstag, 20. Mai, von 12 bis 18 Uhr zum Naturgartentag ein. Das gesamte Programm dreht sich um Gärten als Lebensraum. Themen sind z.B. gartentaugliche Wildpflanzen, Tierschutz, Gärtnern ohne Gift und Wildobst. Die Besucher erwarten Vorträge, Führungen, Workshops und Mitmachaktionen. Veranstalter sind der RVR und der Verein Naturgarten.



Ebenfalls am Samstag erzählt Heinz Depping vom Bienenzuchtverein Oberhausen dann alles, "was Sie schon immer über Bienen wissen wollten". Führung und Vortrag beginnen um 11 Uhr. Treffpunkt ist das Bienenhaus am Haus Ripshorst. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen hierzu gibt es unter Telefon: 0208/861858.



Am Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, können Freunde der Industrienatur mit dem RVR auf der Oberhausener Brache Vondern auf "Safari" gehen. Sie haben bei der zweistündigen Veranstaltung Gelegenheit, Tiere "in freier Wildbahn" zu beobachten und zu fotografieren. Treffpunkt ist der Parkplatz von Haus Ripshorst an der Ripshorster Straße 306. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

