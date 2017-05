RVR lädt zum letzten Wochenende am Holzkohlenmeiler in der Haard

Haltern (idr). In den kommenden Tagen geht es nochmal rund am Holzkohlenmeiler in der Haard bei Haltern. Bevor der traditionelle Meiler in den Endspurt geht, lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) zum Besuch des Meilerplatzes. Am morgigen Samstag, 13. Mai, steht eine Parforcejagd auf dem Programm. Der Schleppjagdverein Beagle Meute Münsterland e.V. präsentiert die Tradition der Schleppjagd mit Hunden und Pferden. Rund 22 Beagle folgen den Wildfährten, begleitet von Jägern zu Pferd. Los geht es um 13 Uhr.



Am Sonntag, 14. Mai, wird es magisch am Meiler: Ab 14 Uhr entführt Zauberer Andreas Sandhofe vom Magischen Zirkel von Deutschland e.V. die Besucher in eine mystische Welt. Anschließend modelliert er mit den kleinen Gästen Ballons zu lustigen Figuren.



Am Montag und Dienstag wird der Meiler dann erstmals aufgebrochen. Verkauft wird die Holzkohle am Donnerstag, 29. Mai, zwischen 16 und 19 Uhr am Hof Punsmann (Im Höltken 9, 46286 Dorsten). Die Zehn-Liter-Säcke kosten je 20 Euro.



Infos und Termine: www.holzkohlenmeiler.rvr.ruhr



Pressekontakt: RVR, Ruhr Grün, Manuela Ortenstein, Telefon: 02369/9844965, E-Mail: ortenstein@rvr-online.de

