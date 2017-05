Auf Safari an der Zeche Nachtigall in Witten

Witten (idr). Größere und kleinere Tiere in freier Wildbahn entdecken, beobachten, kennenlernen und vielleicht sogar fotografieren - das ist auf der Zeche Nachtigall möglich. Am Sonntag, 21. Mai, lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) zu einer Safari-Tour auf der Route der Industrienatur in Witten-Bommern ein.



Für die zweistündige Veranstaltung treffen sich die Teilnehmer um 15 Uhr an der Zeche Nachtigall im Museumsfoyer des LWL-Industriemuseums in Witten-Bommern. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

