Land will Folgenutzung des ehemaligen Bergwerks Ost in Hamm mit 2,2 Millionen Euro unterstützen

Hamm (idr). Auf den Brachflächen des früheren Bergwerks Ost in Hamm soll ein CreativRevier mit Wohn- und Gewerberäumen entstehen. Eine enstprechende Absichtserklärung unterzeichneten heute (12. Mai) Vertreter des NRW-Wirtschaftsministeriums, der Stadt Hamm und der RAG Montan Immobilien AG. Die Landesregierung stellt darin bis zu 2,2 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht.



Auf der 70 Hektar großen Fläche sollen in den kommenden drei Jahren Gewerbe- und Handelsgrundstücke für Unternehmen der Kultur- und Kreativbranche entwickelt und vermarktet werden. Das übernimmt der Investor Ruhrstadt Stiftung. Bisher übernahm Entwicklung und Vermarktung derartiger Projekten meist die öffentliche Hand.



Infos unter www.wirtschaft.nrw



Pressekontakt: NRW-Wirtschaftsministerium, Pressestelle, Marie Vörckel, Telefon: 0211/61772-217, E-Mail: marie.voerckel@mweimh.nrw.de; Stadt Hamm, Pressestelle, Telefon: 02381/17-3551

Zurück zur Übersicht