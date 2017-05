Ruhr-Uni wirbt Förderungen für Graduiertenkolleg und Nachwuchsforschergruppen für IT-Sicherheit ein

Bochum (idr). Die Ruhr-Uni Bochum baut ihren Schwerpunkt IT-Sicherheitsforschung weiter aus. Gleich drei Förderungen konnte die Hochschule über den Landeswettbewerb "Digitale Sicherheit" gewinnen: Sie übernimmt in den kommenden vier Jahren die Koordination des neuen NRW-weiten Graduiertenkollegs "Human Centered Systems Security - North Rhine Westphalian Experts in Research on Digitalization (NERD NRW)". Das Kolleg, an dem insgesamt neun Hochschulen beteiligt sind, wird mit insgesamt 3,9 Millionen Euro gefördert. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie menschliche Fehler in der IT verhindert werden können.



Daneben konnte die Ruhr-Uni zwei von landesweit vier Nachwuchsforschergruppen einwerben, die mit insgesamt 2,3 Millionen Euro für fünf Jahre gefördert werden.



Pressekontakt: Ruhr-Uni Bochum, Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit, Prof. Dr. Thorsten Holz, Telefon: 0234/32-25199, E-Mail: thorsten.holz@rub.de

