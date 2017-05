Oer-Erkenschwicker Schüler stehen im Bundesfinale des Ingenieur-Wettbewerbs "IDEENsprINGen"

Bottrop (idr). Zwei Schülerteams aus Oer-Erkenschwick und Geldern stehen im Bundesfinale des Wettbewerbs "IDEENsprINGen". Gemeinsam vertreten sie NRW bei der Endausscheidung am 16. Juni in Berlin. Gefragt war für den Wettbewerb der Entwurf einer Großschanze, die zugleich ein lokales Wahrzeichen werden soll. Den zweistufigen Contest hatte die Ingenieurkammer-Bau NRW gemeinsam mit elf weiteren Landeskammern und der Bundesingenieurkammer zum Schuljahrsbeginn 2016/2017 ausgeschrieben.



Im April hatte die Jury unter allen Teilnehmern die besten in den beiden Altersgruppen I (bis Klasse 8) und II (ab Klasse 9) ausgewählt. Bei der gestrigen Präsentation setzte sich in der Altersgruppe I ein Team des Willy-Brandt-Gymnasiums aus Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen mit dem Entwurf "High Heel" durch. In der Altersklasse II siegte das Modell "Ruhrpott Hills" vom Berufskolleg Geldern aus dem Kreis Kleve. Die jeweils drei Erstplatzierten in NRW erhielten eine Preissumme von insgesamt 1.000 Euro.



Weitere Infos unter www.ikbaunrw.de und unter www.ideenspringen.ingenieure.de



Pressekontakt: Ingenieurkammer-Bau NRW, Referat Marketing-Kommunikation, Andrea Wilbertz, Telefon: 0211/13067-130, mobil: 0151/46346404, E-Mail wilbertz@ikbaunrw.de

