Gipfelsturm per Kleinbus im Landschaftspark Hoheward

Herten/Recklinghausen (idr). Ganz mühelos und barrierefrei lässt sich die Halde Hoheward am Samstag, 20. Mai, bezwingen. Per Kleinbus erobern die Gäste bei einer geführten Tour den Gipfel. Oben erläutert ein erfahrener Gästeführer nicht nur die Funktionsweise der monumentalen Sonnenuhr, sondern weiht auch in die Geheimnisse des Horizontobservatoriums ein.



Bereits eine Woche später, am 27. Mai, wird die nächste Kleinbus-Tour angeboten. Die zweistündige Tour startet um 14 Uhr am Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14 (fürs Navi: Ewaldstraße 261), Herten. Die Teilnahme kostet 13,50 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 16. Mai bzw. bis zum 23. Mai erforderlich unter Telefon: 02366/1811-60 oder per E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de möglich.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: RVR-Besucherzentrum Hoheward, Telefon: 02366/1811-60, E-Mail: besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de

