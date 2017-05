Zollverein steht im Mittelpunkt des GEO-Tags der Natur

Essen (idr). "Stadtnatur - Wie grün sind unsere Städte?" lautet das Motto des diesjährigen GEO-Tags der Natur am 17. und 18. Juni. Die zentrale Veranstaltung findet auf dem Welterbe Zollverein in Essen statt. Dort werden Experten und Nachwuchsforscher innerhalb von 24 Stunden exakt bestimmen und dokumentieren, was in ausgewählten Untersuchungsgebieten auf dem früheren Zechengelände und im Essener Stadtgebiet an Tier- und Pflanzenarten sowie Pilzen vorkommt. Am Sonntag ist dann Familientag.



Infos: nrw.nabu.de/geotagdernatur



Pressekontakt: NABU NRW, Nora Scholpp, Telefon: 0201/29464042, E-Mail: N.Scholpp@NABU-Ruhrgebiet.de; GEO-Tag der Natur, Christine Haller, Telefon: 040/3703-7288, E-Mail: Haller.christine@guj.de

