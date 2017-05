Deutscher Mittelstands-Summit in Essen mit Ranga Yogeshwar

Essen (idr). Rund 1.000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien werden zum 4. Deutschen Mittelstands-Summit am 23. Juni in Essen erwartet. Bei der Konferenz dreht sich bei Vorträgen und Workshops alles um das Thema Innovation. Zu den Referenten zählen u.a. der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und der ehemalige Botschafter der USA in Deutschland, John Kornblum.



Am Abend zeichnet der Veranstalter Compamedia die Sieger zweier Wettbewerbe aus: die "Top 100" der innovativsten Mittelständler und die Gewinner des "Top Consultant".



Infos: www.deutscher-mittelstands-summit.de



Pressekontakt: Compamedia GmbH, Sven Kamerar, Telefon: 07551/94986-33, E-Mail: kamerar@compamedia.de

