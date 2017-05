RVR ruft zum Stadtradeln 2017 auf / 17 Kommunen aus der Metropole Ruhr beteiligen sich

Metropole Ruhr (idr). Kräftig in die Pedale treten und fleißig Kilometer sammeln – so heißt es wieder beim traditionellen Stadtradeln. Zum vierten Mal ruft der Regionalverband Ruhr (RVR) Bürgerinnen und Bürger in der Metropole Ruhr zum sportlichen Wettbewerb auf. Im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 9. Juni 2017 können die Teilnehmer Kilometer für den Klimaschutz sammeln und ein aktives Zeichen zur Radverkehrsförderung im Ruhrgebiet setzen.



Erstmals radeln 17 Ruhrgebietsstädte unter dem Dach der Metropole Ruhr mit: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dinslaken, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Haltern am See, Hamm, Herdecke, Marl, Mülheim an der Ruhr, Oer-Erkenschwick, Oberhausen, Recklinghausen und Witten.



Die Städte Hagen, Moers und alle Kommunen im Kreis Unna sind ebenfalls an der Kampagne beteiligt, fahren jedoch zu anderen Zeitpunkten.



Nachdem im vergangenen Jahr über 6.000 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer teilgenommen haben und mehr als 1,4 Millionen Kilometer geradelt sind, sind auch in diesem Jahr wieder radbegeisterte Bürger gefragt, Familien, Freunde und Kollegen zu mobilisieren. Unter allen Teilnehmern werden spannende Preise verlost sowie die fleißigsten Kilometersammler mit einer zusätzlichen Belohnung ausgezeichnet.



Neben dem Online-Radelkalender können über die „Stadtradeln-App“ ganz einfach und bequem die Kilometer für das eigene Team gutgeschrieben werden. Mithilfe einer GPS-Funktion wird die Route exakt aufgeführt und die zurückgelegten Kilometer direkt berechnet.



Am Samstag, 20. Mai, findet am alten Gleisboulevard neben der Halle 12 auf dem Gelände der Zeche Zollverein die Eröffnungsfeier für alle Ruhrgebietsstädte statt. Nach der Begrüßung durch den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen, erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm für Klein und Groß.



Zu einer gemeinsamen „Eröffnungs-Sternfahrt“ zum Welterbe Zollverein laden der ADFC Essen und die Klimaagentur Essen ab Willy-Brandt-Platz (13.30 Uhr) und ab der Eisdiele am Universitätspark (14 Uhr) ein.



Interessierte können sich noch bis zum letzten Tag des Aktionszeitraumes anmelden und alle Kilometer, die vom 20. Mai an geradelt wurden, nachtragen.



Weitere Infos und Teilnahmebedingungen unter: www.stadtradeln.de



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de

