Schalke-Trikots bekommen Bezahl-Chip

Gelsenkirchen/Berlin (idr). Fans des Bundesligisten Schalke 04 können künftig mit ihrem Trikot zahlen. Möglich macht das ein Chip in der Werbung des neuen Sponsors. Er enthält eine bargeldlose Bezahlfunktion, mit der die Fans in der Gelsenkirchener Arena zahlen können. Der Chip befindet sich aktuell in der Entwicklungsphase und kann sowohl gelesen als auch beschrieben werden.



Der Online-Supermarkt AllyouneedFresh ist ab der kommenden Spielzeit für vier Jahre Ärmelsponsor der Königsblauen.



