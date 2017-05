Zoo Duisburg startet neue Auflage des 0-Euroscheins

Duisburg (idr). Der Zoo Duisburg legt seinen begehrten 0-Euro-Schein neu auf. Weil die ersten beiden Auflagen in Rekordzeit vergriffen waren, bringt der Zoo jetzt eine weitere Edition mit Tiermotiven heraus. Die Auflage ist auf 5.000 Exemplare limitiert. Ein Schein kostet zwei Euro.



Die Null-Euro-Scheine sind als "Euro-Souvenir-Scheine" von der Europäischen Zentralbank genehmigt. In Druck und Sicherheitsmerkmalen sind sie den echten Banknoten sehr ähnlich. Ein Zahlungsmittel sind sie aber nicht - dafür aber sehr beliebt bei Sammlern. Entstanden ist die Idee der Souvenir-Scheine in Frankreich, seit 2016 werden sie auch in Deutschland vertrieben.



Erhältlich ist der Zoo-Schein im Shop am Duisburger Kaiserberg. Bestellungen per Post können nur über www.euroschein-souvenir.de abgewickelt werden.



Pressekontakt: Zoo Duisburg, Sekretariat, Nicola Dewenter-Lüdtke, Telefon: 0203/30559-42

