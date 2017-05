Presseeinladung: Pferdestation und Kiosk-Neueröffnung am RVR-Heidhof

Bottrop (idr). Alles neu macht der Mai am Heidhof: Am Forststützpunkt des Regionalverbandes Ruhr (RVR) gibt es jetzt eine neue Pferdestation. Reiter, die in der Kirchheller Heide eine Rast einlegen möchten, können ihre Vierbeiner in dem umzäunten Bereich unterbringen. Hier gibt es neben Anbindebalken auch drei Paddocks, in denen sich die Pferde frei bewegen können.



Außerdem hat der Kiosk am Heidhof einen neuen Pächter. Sumedha Dharmasena, gebürtig aus Sri Lanka, bietet neben Getränken, Eis und Kuchen auch Bockwurst und selbstgemachten Flammkuchen an. Bei schönem Wetter wird gegrillt. Der Kiosk ist von Ostern bis zu den Herbstferien täglich zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet.



Infos zum Heidhof unter www.heidhof.rvr.ruhr



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Den neuen Kiosk-Pächter und das Angebot für Reiter stellt RVR-Revierleiter Werner Meemken in einem Pressetermin vor Ort am Dienstag, 23. Mai, um 11 Uhr vor. Treffpunkt ist der Forststützpunkt Heidhof, Zum Heidhof 25, 46244 Bottrop-Kirchhellen. Bitte melden Sie sich unter pressestelle@rvr-online.de an.



Pressekontakt: RVR-Revierleiter Werner Meemken, Telefon: 02045/4056-10, E-Mai: meemken@rvr-online.de

