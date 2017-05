Gesamtschule Waltrop im Bundeswettbewerb "Starke Schule" ausgezeichnet

Berlin/Waltrop (idr). Die Gesamtschule Waltrop ist eine "Starke Schule". Die Einrichtung hat im gleichnamigen Wettbewerb für "Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen", den dritten Platz belegt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute (18. Mai) im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Sieger des Wettbewerbs gekürt.



Die Waltroper Schule schaffe einen starken sozialen Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander der Schulgemeinschaft, so die Begründung. Anerkennung erhielt sie für ihr systematisches Sprach-Förderkonzept. Der Preis ist mit einer Prämie von 5.000 Euro verknüpft.



"Starke Schule" ist ein Programm der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Bank Stiftung. Der mit 20.000 Euro dotierte Wettbewerb wird alle zwei Jahre ausgeschrieben.



Der erste Platz geht in diesem Jahr nach Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt, der zweite nach Schneverdingen aus Niedersachsen. Alle Siegerschulen werden nun in das länderübergreifende Netzwerk aufgenommen, das den Lehrkräften u.a. Zugang zu zahlreichen Fortbildungen ermöglicht.



Infos unter www.starkeschule.de



