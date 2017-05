Bochumer und Dortmunder Kliniken kooperieren für Herzzentrum Westfalen

Dortmund (idr). Herzpatienten in der Metropole Ruhr haben eine neue Anlaufstelle: Für das Herzzentrum Westfalen haben sich Kliniken städteübergreifend zusammengschlossen. Unter ihrem Dach arbeiten die Bochumer Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil und die Klinik für Kardiologie am Knappschaftskrankenhaus Dortmund zusammen. Der Schwerpunkt der Dortmunder Klinik liegt in der Herzkatheter-Behandlung, die Bochumer Mediziner bringen ihre Herzchirurgie in die Kooperation ein. Zielgruppe des neuen Zentrums sind Patienten mit Herzklappenerkrankungen. Sie können interdiziplinär untersucht und behandelt werden.



Informationen: www.bergmannsheil.de und www.bg-kliniken.de



Pressekontakt: Klinikum Westfalen, Klaus-Peter Wolter, Telefon: 0231/922-1904, E-Mail: Klaus-Peter.Wolter@Klinikum-Westfalen.de; Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil, Robin Jopp, Telefon: 0234/302-6125, E-Mail: robin.jopp@bergmannsheil.de

