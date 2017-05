Duisburger Studio 47 übernimmt Gesellschaftsanteile der Rheinischen Post

Duisburg (idr). Die Rheinische Post Mediengruppe verkauft ihren 30-prozentigen Anteil des lokalen Fensehsenders Studio 47 in Duisburg an die drei Gesellschafter. Gründer und Chefredakteur Sascha Devigne, Geschäftsführer Jörg Zeiler und Torsten Will führen den Sender nun in Eigenregie.



Mit einer Reichweite von 175.000 Zuschauern im weitesten Seherkreis ist Studio 47 nach eigenen Angaben der erfolgreichste regionale TV-Sender in NRW. In diesem Jahr wurde er zum dritten Mal mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis "Regiostar" ausgezeichnet.



Infos unter www.studio47.de



Pressekontakt: Studio 47 - Stadtfernsehen Duisburg, Dinah Dorgaten, Telefon: 0203/4799347, E-Mail: d.dorgaten@studio47.de

