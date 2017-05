Industrienatur auf Halde Zollern mit dem RVR entdecken

Dortmund (idr). Die Natur hat sich die Halde Zollern in Dortmund zurückerobert. Viele Kräuter, Pilze und sogar eine Orchideenart sind hier zu entdecken. Auch viele Waldvögel sind heimisch geworden und seltene Waldeidechsen tummeln sich auf der Halde. Wer sich der zweistündigen Wanderung mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) über die Halde Zollern anschließen möchte, sollte sich am Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr, am Eingang des LWL- Industriemuseums Zeche Zollern, Grubenweg 5 in Dortmund, einfinden. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht