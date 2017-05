Terminkorrektur: Kräuter-Workshop findet am Montag statt

Oberhausen (idr). Am Montag, 29. Mai, - statt Sonntag, 28. Mai, - heißt Daniela Scharf Naturliebhaber im Gehölzgarten Riphorst willkommen. Auf der Suche nach dem Blauglockenbaum oder auf Tuchfühlung mit dem Mammutbaum erfahren die Gäste viel Wissenswertes über die Natur. Für den fünfstündigen Workshop treffen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr am Eingang zum Gehölzgarten an der Kreuzung Osterfelder Straße/Ripshorster Straße. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Mai unter 0208/88334-83 erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht